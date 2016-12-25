Президент Сербии заявил, что трагедия Ту-154 поразила всю страну

БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Сербский президент Томислав Николич и премьер-министр Александр Вучич направили в Москву телеграммы соболезнования в связи с крушением самолета Минобороны Ту-154 в Черное море, сообщают власти республики.

В своей телеграмме президент Николич подчеркнул, что "трагедия поразила всю Сербию", и попросил руководство России передать слова глубочайшего соболезнования семьям погибших.

Премьер Вучич направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. "Нас глубоко потрясла весть о трагедии над Черным морем, в которой всего в одно мгновенье потеряны жизни выдающихся артистов из ансамбля (Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени) Александрова и других пассажиров самолета российского министерства обороны… Белград и Сербия несколько раз имели возможность наслаждаться их голосами и музыкальной виртуозностью, от этого наша боль еще сильнее", — говорится в тексте соболезнования.

Вторая телеграмма отправлена министру обороны России Сергею Шойгу. "В этот тяжелый день, полный боли для всего российского народа, желаю сказать, что граждане Сербии соболезнуют вам, и мы всегда будем помнить величественные концерты ансамбля имени Александрова, а также всех наших друзей, погибших в этой страшной катастрофе", — передает слова премьера пресс-служба кабмина.

Последнее выступление ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова в Белграде состоялось в сентябре 2015 года в рамках европейского турне по столицам освобожденных советскими войсками стран, посвященного 70-летию победы в Великой отечественной войне. На выступлении в полном четырехтысячном зале присутствовали Николич, члены правительства и граждане из многих городов.

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