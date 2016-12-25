В Киеве из-за пожара на складе секонд-хенда закрыли две станции метро

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Две станции метро закрыты в Киеве из-за пожара на складе секонд-хенда на востоке украинской столицы, сообщает в субботу Киевский метрополитен.

"Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка (центр торговли "Дарынок" – ред.) станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты. Поезда курсируют только до "Дарницы", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Как сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на представителя главного управлений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу, горит рынок.

"Сообщение о пожаре нам поступило в 11.43. Сразу на место происшествия прибыли первые спасательные подразделения. На момент их прибытия площадь пожара уже составляла около 500 кв. м. Сейчас работает 11 единиц основной и специальной техники. Площадь пожара пока составляет ориентировочно 1,5 тыс. кв. м. Горят склады секонд-хенда", — приводит ее слова сайт "112 Украина".

По словам Водолаги, "также существует угроза распространения огня на метрополитен и автостоянку с транспортом".

"Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы не допустить распространения огня. Информации о жертвах или пострадавших пока нет", — уточнила представитель ГУ ГосЧС.

Как отмечается, предварительные причины возникновения пожара будут устанавливаться после окончательной ликвидации возгорания. Вместе с тем позже на сайте телеканала со ссылкой на своего корреспондента, приводится информация о ликвидации угрозы распространения огня.