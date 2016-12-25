Минобороны Израиля ограничит контакты с палестинцами после резолюции СБ ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приказал подчиненным приостановить взаимодействие с палестинскими властями за исключением координации в сфере безопасности, сообщил журналистам источник в военном ведомстве.
"Либерман дал указание координатору действий правительства на территориях прервать административное сотрудничество с палестинскими властями. Сотрудничество в сфере безопасности продолжится", — сказал источник.
К компетенции Управления координатора действий правительства на территориях, действующего в структуре министерства обороны, относится все многообразие гражданского взаимодействия с населением оккупированных территорий и органами палестинского самоуправления — согласование строек и других экономических проектов, работа пограничных переходов, снабжение водой и электроэнергией.
В качестве примеров крупных проектов, которые могут пострадать от свертывания контактов, местный телеканал i24 называет недавно анонсированные стройки промышленной зоны к западу от города Наблуса, "экономического коридора" между Иерихоном и Иорданией, больницы в районе Вифлеема.