Минобороны Израиля ограничит контакты с палестинцами после резолюции СБ ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приказал подчиненным приостановить взаимодействие с палестинскими властями за исключением координации в сфере безопасности, сообщил журналистам источник в военном ведомстве.

Решение, которое может стать препятствием для реализации экономических проектов на Западном берегу реки Иордан и осложнить жизнь рядовым его жителям, выглядит как реакция на резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением поселенческой деятельности Израиля и требованием ее прекратить.

"Либерман дал указание координатору действий правительства на территориях прервать административное сотрудничество с палестинскими властями. Сотрудничество в сфере безопасности продолжится", — сказал источник.

К компетенции Управления координатора действий правительства на территориях, действующего в структуре министерства обороны, относится все многообразие гражданского взаимодействия с населением оккупированных территорий и органами палестинского самоуправления — согласование строек и других экономических проектов, работа пограничных переходов, снабжение водой и электроэнергией.

"Вероятно, все это будет работать на текущем уровне, но развитие, расширение, новые проекты, требующие согласования с Израилем – под вопросом. От управления зависит очень многое, вплоть до выдачи документов палестинскому населению, которые, по действующим соглашениям, требуют занесения в израильские реестры", — сказал РИА Новости один из бывших офицеров, знакомых с этой сферой.

В качестве примеров крупных проектов, которые могут пострадать от свертывания контактов, местный телеканал i24 называет недавно анонсированные стройки промышленной зоны к западу от города Наблуса, "экономического коридора" между Иерихоном и Иорданией, больницы в районе Вифлеема.