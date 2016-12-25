В Мексике проснулся вулкан Колима

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Проснувшийся вулкан Колима в Мексике образовал столб пепла высотой более 2,5 километра, передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Телеканал Би-би-си распространил кадры, как вулкан выбрасывает в атмосферу большое количество дыма и пепла. По данным наблюдателей, вулкан извергался дважды за последние два дня.

Об угрозе извержения вулкана власти предупредили живущих у его подножья людей еще в октябре. Были организованы пункты для временного проживания нескольких сотен людей.

Вулкан расположен на территории штатов Колима и Халиско. Его называют "Огненным вулканом", он является наиболее активным в Мексике — с 1576 года зафиксировано более 40 извержений.