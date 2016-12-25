Саудовский военный погиб при перестрелке на границе с Йеменом

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Военный саудовских пограничных войск погиб при перестрелке на границе с Йеменом, сообщает МВД королевства.

Саудовская Аравия проводит с 2015 года военную операцию в Йемене для поддержки правительства в противостоянии с повстанцами-хуситами. Хуситы в ответ регулярно обстреливают приграничные районы королевства.

Как отмечает саудовское МВД в сообщении в Twitter, военный нес службу на одном из постов в районе Асир на юго-западе Саудовской Аравии.

По данным агентства Франс Пресс со ссылкой на пресс-атташе ведомства, йеменские повстанцы-хуситы атаковали пост ночью, военный получил смертельные ранения в перестрелке с ними.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года.