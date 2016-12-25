В США ребенок умер от голода после того, как родители скончались от героина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пятимесячная девочка умерла в США от голода и жажды спустя несколько дней после того, как её родители скончались от передозировки наркотиками, предположительно героином, сообщает информационный портал Pennlive.
В полиции отметили, что местным властям было известно о проблеме с зависимостью проживавших в этом доме и к ним приходила служба по надзору за детьми. "Они проверили дом, и он подходил для проживания ребенка. Там было много еды, и о ребенке с виду хорошо заботились", — сказала окружной прокурор Келли Саллихан.
По её словам, соседи все это время думали, что семья уехала за город. "Это печальный инцидент, в котором, вероятно, оба получили одновременную передозировку", — отметил офицер полиции Чад Миллер.