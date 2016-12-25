На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Израиля после возгорания емкости с горючим, сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, бак емкостью 12 кубических метров был заполнен лишь на десятую часть в момент, когда произошло возгорание. Как информируют представители пожарных и спасательных служб, на место ЧП незамедлительно прибыли пожарные расчеты и экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

"Жертв нет, большое количество сотрудников пожарной службы работает, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие объекты", — цитирует газета заявление компании Oil Refineries – Bazan (ORL), которой принадлежит завод.

По информации издания, министр по защите окружающей среды Зеев Елкин принял решение о созыве оперативного совещания, в котором примут участие высокопоставленные чиновники ведомства. Как сообщается, министерство "оценит последствия пожара и его влияние на окружающую среду", а также направит инструкции заводам и местным жителям.

Согласно заявлению муниципальной ассоциации защиты окружающей среды, жителям районов Кирьят-Моцкин и Кирьят-Хаим рекомендовано оставаться дома, закрыть окна и двери из-за возможного выброса токсических веществ.