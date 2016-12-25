Нетаньяху вызвал послов стран СБ ООН в связи с резолюцией против поселений

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал в МИД послов стран-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию, поддержавших резолюцию с осуждением поселенческой деятельности и требованием ее прекратить, сообщила РИА Новости представитель главы правительства.
Израиль отказался выполнять положения документа, который был принят в пятницу 14 голосами "за" при воздержавшихся США.
"Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, проголосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности", — сказала собеседница агентства.
"Речь, естественно, идет о тех странах, у которых есть дипотношения с нашей страной", — добавила она.
Встречи, по ее словам, будут проходить в индивидуальном порядке с соответствующими заместителями гендиректора МИД.