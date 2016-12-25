СМИ: ЦИК Туркмении зарегистрировал четырех кандидатов на пост президента

АШХАБАД, 25 дек — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Центризбирком Туркмении зарегистрировал четырех кандидатов в президенты на предстоящих 12 февраля 2017 года выборах главы государства, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Туркменский Центризбирком в качестве претендентов на высший государственный пост в стране зарегистрировал действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова от Демократической партии, председателя правления акционерного коммерческого банка "Рысгал" Бекмырата Аталыева от Партии промышленников и предпринимателей, главу Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыча Оразова от Аграрной партии и заместителя председателя Гособъединения пищевой промышленности Максата Аннанепесова от инициативной группы граждан.

За время, оставшееся до выборов, кандидатам в президенты предстоят встречи с избирателями и выступления в СМИ с разъяснениями своих предвыборных программ. Также на всех избирательных участках продолжается составление списков избирателей.

Согласно конституции, президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом Туркменистана сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.