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В мире

Прокуратура США заявила о невозможности закрытия Фонда Трампа

04:0925.12.2016
(обновлено: 09:38 25.12.2016)
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Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Благотворительный фонд Дональда Трампа не может быть закрыт до тех пор, пока в отношении него проводится расследование, заявила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп заявил о ликвидации своего благотворительного фонда
Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении закрыть свой фонд, дабы избежать конфликта интересов после того, как в январе следующего года он примет присягу в должности главы государства.

"Фонд Трампа по-прежнему находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования", — заявила Спиталник.

По ее словам, в нынешних условиях для закрытия данной структуры необходимо специальное решение властей штата.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Charles Krupa
СМИ считает, что благотворительный фонд Трампа мог нарушить правила работы
Как напоминает газета The New York Times, расследование в отношении фонда Трампа начала в нынешнем году прокуратура Нью-Йорка. Оно было вызвано подозрениями властей в том, что фонд не соблюдает законы штата о проведении благотворительной деятельности. Также оно касается того, как фонд расходовал средства и осуществлял пожертвования в адрес судебных структур.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • fog71
    Всё никак не успокоятся дерьмократовские прихвостни! Всё пытаются "найти прыщ на теле Трампа" - ищите на "теле" Клинтонши: там с её фондом такой геморрой, что и без увеличительного стекла издалека видно. С теми нарушениями, с которыми она его использовала, тянет на реальный срок - который для неё, учитывая возраст, будет пожизненным...
    07:24
    25.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • fog71
    Всё никак не успокоятся дерьмократовские прихвостни! Всё пытаются "найти прыщ на теле Трампа" - ищите на "теле" Клинтонши: там с её фондом такой геморрой, что и без увеличительного стекла издалека видно. С теми нарушениями, с которыми она его использовала, тянет на реальный срок - который для неё, учитывая возраст, будет пожизненным...
    07:24
    25.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • senyor pashnik
    расследование небось с подачи клинтонши начали?!)так и закончат!) а по поводу закрытия,эту новость нужно попрошенке в качестве примера показать!человек после избрания решил фонд закрыть,а тот до избрания обещал и до сих пор наживается на своем бизнесе.
    18:29
    25.12.2016
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