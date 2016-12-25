Прокуратура США заявила о невозможности закрытия Фонда Трампа
04:0925.12.2016
(обновлено: 09:38 25.12.2016)
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Благотворительный фонд Дональда Трампа не может быть закрыт до тех пор, пока в отношении него проводится расследование, заявила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении закрыть свой фонд, дабы избежать конфликта интересов после того, как в январе следующего года он примет присягу в должности главы государства.
"Фонд Трампа по-прежнему находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования", — заявила Спиталник.
По ее словам, в нынешних условиях для закрытия данной структуры необходимо специальное решение властей штата.
Как напоминает газета The New York Times
, расследование в отношении фонда Трампа начала в нынешнем году прокуратура Нью-Йорка. Оно было вызвано подозрениями властей в том, что фонд не соблюдает законы штата о проведении благотворительной деятельности. Также оно касается того, как фонд расходовал средства и осуществлял пожертвования в адрес судебных структур.