Представитель Трампа отказался от предложения занять пост в Белом доме

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа отказался от предложения политика занять пост директора по коммуникациям в Белом доме при новой администрации, сообщает издание Politico.

Джейсон Миллер сообщил изданию, что его решение связано с желанием проводить больше времени с семьей. Чиновник рассказал, что он и его жена ждут появления на свет своего второго ребенка уже в следующем месяце.

"После того, как я провел с моей семьей предыдущую неделю – это самое большое количество времени, которое мне удавалось посвятить им с марта 2015 года – стало ясно, что сейчас они должны быть моим главным приоритетом. Это не подходящее время для того, чтобы занять новый пост, требующий настолько больших затрат сил, как пост директора по коммуникациям Белого дома", — сообщил он.

Как уточнил неназванный источник, Миллер известил чиновников команды Трампа о своем решении. Сообщается, что полномочия директора по коммуникациям возьмет на себя представитель Республиканского национального комитета Шон Спайсер, ранее выдвинутый на пост помощника и пресс-секретаря президента.