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Израиль винит Обаму в антипоселенческом демарше Совета Безопасности ООН

02:4425.12.2016
(обновлено: 02:47 25.12.2016)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама стал мишенью для беспрецедентно жесткой и необычно публичной критики со стороны руководства Израиля, которое открыто называет его закулисным инициатором антипоселенческой резолюции в Совете Безопасности ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН по строительству поселений
Впервые за восемь лет правления Обамы американцы остались глухи к просьбам из Иерусалима и не воспользовались правом вето, дав возможность провести документ с осуждением еврейских поселений на оккупированных палестинских землях и требованием о незамедлительном прекращении поселенческой деятельности.

"Иерусалим настаивает, что Соединенные Штаты вели закулисную деятельность по разработке и продвижению антииизраильских резолюций. Нам это известно из арабских и иных зарубежных источников", — сказал журналистам высокопоставленный политический источник, пожелавший остаться неназванным.

"Речь идет о последнем укусе президента Обамы. Этот демарш обнажил истинное лицо его администрации. Теперь мы лучше понимаем, с чем нам приходилось иметь дело последние восемь лет", — добавил он.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Генсек ООН назвал важным шагом принятие резолюции по израильским поселениям
Американский представитель был единственным, кто воздержался при голосовании. Остальные 14 членов СБ ООН одобрили резолюцию, официально предложенную четырьмя странами – Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой. Израиль отказался выполнять требования документа и готовит ответные меры против авторов инициативы, тех, кто за нее голосовал, и самой ООН.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Обаму первым американским президентом, кто пытается через СБ ООН навязать Израилю условия окончательного урегулирования конфликта с палестинцами, после Джимми Картера, который правил на рубеже 1970-80-х годов.

Президент Палестины Махмуд Аббас
© AP Photo/ Seth Wenig
Офис Аббаса: резолюция СБ ООН нанесла сильный удар по политике Тель-Авива
"Все президенты США после Картера соблюдали обязательство не пытаться диктовать Израилю параметры окончательного статуса… Пойдя полностью вразрез с этим обязательством, включая обещание, которое сам президент Обама дал в 2011 году, его администрация совершила постыдный антиизраильский заговор в ООН", — сказал Нетаньяху, выступая в субботу на церемонии зажжения первой свечи по случаю иудейского праздника Ханука.

Принято считать, что у израильского премьера изначально не сложились отношения с Обамой из-за разногласий в подходах к урегулированию с палестинцами, проблеме иранского атома и взаимных подозрений в попытках повлиять на предпочтения избирателей в электоральные периоды в обеих странах. Тем не менее, до сих пор Нетаньяху не позволял себе и подчиненным публичной критики американского лидера, который совсем недавно утвердил десятилетний пакет военной помощи еврейскому государству на рекордные 38 миллиардов долларов.

Ривлин разочарован

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Белый дом: поселенческая активность Израиля подрывает мирный процесс
Разочарование поступком США выразил президент Израиля Реувен Ривлин. "Мы ждали, что Соединенные Штаты, наш величайший союзник и друг, который на протяжении многих лет непоколебимо отстаивал интересы безопасности Израиля, и в этот раз поддержит, не бросит нас, не оставит на милость циничного образования, руководимого чуждыми интересами", — сказал глава государства, пообещав одну из восьми ханукальных свеч зажечь в одном из еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

"Огорчает тот факт, что нынешний президент США Обама оставляет после себя наследие в виде поддержки тяжелого одностороннего решения, носящего антиизраильский характер, которое оказывает содействие террору и палестинскому насилию", — высказался на ту же тему министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Израиль. Архивное фото
© Fotolia/ W. Zikas
Израильский министр о резолюции СБ ООН: США бросили ближневосточного друга
Замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, которая находится с визитом в Грузии, объяснила появление антипоселенческой резолюции попыткой администрации Обамы отыграться за фиаско на сирийском направлении. "Тот, кто не способен противостоять темным режимам, пытается навредить единственному демократическому союзнику на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении, распространенном ее пресс-службой.

Вера в Трампа

Израильские власти теперь рассчитывают на помощь Трампа, который критикует резолюцию и даже лично убедил Египет отозвать ее из СБ ООН. Когда спустя сутки документ был поставлен на голосование другими странами и принят, он пообещал все исправить после своей инаугурации, назначенной на 20 января.

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
В Израиле рассчитывают на Трампа для преодоления последствий резолюции
"Я призываю избранного президента Трампа, который вскоре вступит в должность, исправить ущерб и в качестве первого шага перенести посольство США в Иерусалим, а также решительно заявить о поддержке Соединенными Штатами Израиля", — заявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. Документ не предполагает санкционных мер за невыполнение его положений, но при выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп изменит позицию США по поселениям в Палестине, считают политологи
Газета "Гаарец" пишет, что это первая резолюция, посвященная непосредственно проблеме поселений, с 1980 года. Всего же с 1967-го, когда Израиль по результатам Шестидневной войны с арабскими соседями оккупировал до сих пор удерживаемые Западный берег и Восточный Иерусалим, СБ ООН принял 47 резолюций на темы палестино-израильского конфликта, в том числе девять прошли при предшественнике Обамы Джордже Буше-младшем, три – при Билле Клинтоне, подсчитало издание.

"Въехав восемь лет назад в Белый дом, Обама в первый раз воздерживается от использования права вето в Совете Безопасности, когда речь заходит об Израиле. В прошлый раз резолюция по Израилю была представлена на голосование в СБ ООН в феврале 2011 года и тоже касалась поселений. Обама ее заветировал", — напоминает "Гаарец".

Сенатор США Линдси Грэм. Архивное фото
© AP Photo/ Jim Cole, File
Сенатор Грэм намерен прекратить финансирование ООН от США
Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

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