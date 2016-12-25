Израиль винит Обаму в антипоселенческом демарше Совета Безопасности ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама стал мишенью для беспрецедентно жесткой и необычно публичной критики со стороны руководства Израиля, которое открыто называет его закулисным инициатором антипоселенческой резолюции в Совете Безопасности ООН.

Впервые за восемь лет правления Обамы американцы остались глухи к просьбам из Иерусалима и не воспользовались правом вето, дав возможность провести документ с осуждением еврейских поселений на оккупированных палестинских землях и требованием о незамедлительном прекращении поселенческой деятельности.

"Иерусалим настаивает, что Соединенные Штаты вели закулисную деятельность по разработке и продвижению антииизраильских резолюций. Нам это известно из арабских и иных зарубежных источников", — сказал журналистам высокопоставленный политический источник, пожелавший остаться неназванным.

"Речь идет о последнем укусе президента Обамы. Этот демарш обнажил истинное лицо его администрации. Теперь мы лучше понимаем, с чем нам приходилось иметь дело последние восемь лет", — добавил он.

Американский представитель был единственным, кто воздержался при голосовании. Остальные 14 членов СБ ООН одобрили резолюцию, официально предложенную четырьмя странами – Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой. Израиль отказался выполнять требования документа и готовит ответные меры против авторов инициативы, тех, кто за нее голосовал, и самой ООН.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Обаму первым американским президентом, кто пытается через СБ ООН навязать Израилю условия окончательного урегулирования конфликта с палестинцами, после Джимми Картера, который правил на рубеже 1970-80-х годов.

"Все президенты США после Картера соблюдали обязательство не пытаться диктовать Израилю параметры окончательного статуса… Пойдя полностью вразрез с этим обязательством, включая обещание, которое сам президент Обама дал в 2011 году, его администрация совершила постыдный антиизраильский заговор в ООН", — сказал Нетаньяху, выступая в субботу на церемонии зажжения первой свечи по случаю иудейского праздника Ханука.

Принято считать, что у израильского премьера изначально не сложились отношения с Обамой из-за разногласий в подходах к урегулированию с палестинцами, проблеме иранского атома и взаимных подозрений в попытках повлиять на предпочтения избирателей в электоральные периоды в обеих странах. Тем не менее, до сих пор Нетаньяху не позволял себе и подчиненным публичной критики американского лидера, который совсем недавно утвердил десятилетний пакет военной помощи еврейскому государству на рекордные 38 миллиардов долларов.

Ривлин разочарован

Разочарование поступком США выразил президент Израиля Реувен Ривлин. "Мы ждали, что Соединенные Штаты, наш величайший союзник и друг, который на протяжении многих лет непоколебимо отстаивал интересы безопасности Израиля, и в этот раз поддержит, не бросит нас, не оставит на милость циничного образования, руководимого чуждыми интересами", — сказал глава государства, пообещав одну из восьми ханукальных свеч зажечь в одном из еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

"Огорчает тот факт, что нынешний президент США Обама оставляет после себя наследие в виде поддержки тяжелого одностороннего решения, носящего антиизраильский характер, которое оказывает содействие террору и палестинскому насилию", — высказался на ту же тему министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Вера в Трампа

Замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, которая находится с визитом в Грузии, объяснила появление антипоселенческой резолюции попыткой администрации Обамы отыграться за фиаско на сирийском направлении. "Тот, кто не способен противостоять темным режимам, пытается навредить единственному демократическому союзнику на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении, распространенном ее пресс-службой.

Израильские власти теперь рассчитывают на помощь Трампа, который критикует резолюцию и даже лично убедил Египет отозвать ее из СБ ООН. Когда спустя сутки документ был поставлен на голосование другими странами и принят, он пообещал все исправить после своей инаугурации, назначенной на 20 января.

"Я призываю избранного президента Трампа, который вскоре вступит в должность, исправить ущерб и в качестве первого шага перенести посольство США в Иерусалим, а также решительно заявить о поддержке Соединенными Штатами Израиля", — заявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. Документ не предполагает санкционных мер за невыполнение его положений, но при выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.

Газета "Гаарец" пишет, что это первая резолюция, посвященная непосредственно проблеме поселений, с 1980 года. Всего же с 1967-го, когда Израиль по результатам Шестидневной войны с арабскими соседями оккупировал до сих пор удерживаемые Западный берег и Восточный Иерусалим, СБ ООН принял 47 резолюций на темы палестино-израильского конфликта, в том числе девять прошли при предшественнике Обамы Джордже Буше-младшем, три – при Билле Клинтоне, подсчитало издание.

"Въехав восемь лет назад в Белый дом, Обама в первый раз воздерживается от использования права вето в Совете Безопасности, когда речь заходит об Израиле. В прошлый раз резолюция по Израилю была представлена на голосование в СБ ООН в феврале 2011 года и тоже касалась поселений. Обама ее заветировал", — напоминает "Гаарец".

Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.