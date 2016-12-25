Израиль винит Обаму в антипоселенческом демарше Совета Безопасности ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама стал мишенью для беспрецедентно жесткой и необычно публичной критики со стороны руководства Израиля, которое открыто называет его закулисным инициатором антипоселенческой резолюции в Совете Безопасности ООН.
"Иерусалим настаивает, что Соединенные Штаты вели закулисную деятельность по разработке и продвижению антииизраильских резолюций. Нам это известно из арабских и иных зарубежных источников", — сказал журналистам высокопоставленный политический источник, пожелавший остаться неназванным.
"Речь идет о последнем укусе президента Обамы. Этот демарш обнажил истинное лицо его администрации. Теперь мы лучше понимаем, с чем нам приходилось иметь дело последние восемь лет", — добавил он.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Обаму первым американским президентом, кто пытается через СБ ООН навязать Израилю условия окончательного урегулирования конфликта с палестинцами, после Джимми Картера, который правил на рубеже 1970-80-х годов.
Принято считать, что у израильского премьера изначально не сложились отношения с Обамой из-за разногласий в подходах к урегулированию с палестинцами, проблеме иранского атома и взаимных подозрений в попытках повлиять на предпочтения избирателей в электоральные периоды в обеих странах. Тем не менее, до сих пор Нетаньяху не позволял себе и подчиненным публичной критики американского лидера, который совсем недавно утвердил десятилетний пакет военной помощи еврейскому государству на рекордные 38 миллиардов долларов.
Ривлин разочарован
"Огорчает тот факт, что нынешний президент США Обама оставляет после себя наследие в виде поддержки тяжелого одностороннего решения, носящего антиизраильский характер, которое оказывает содействие террору и палестинскому насилию", — высказался на ту же тему министр транспорта и разведки Исраэль Кац.
Вера в Трампа
Израильские власти теперь рассчитывают на помощь Трампа, который критикует резолюцию и даже лично убедил Египет отозвать ее из СБ ООН. Когда спустя сутки документ был поставлен на голосование другими странами и принят, он пообещал все исправить после своей инаугурации, назначенной на 20 января.
Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. Документ не предполагает санкционных мер за невыполнение его положений, но при выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.
"Въехав восемь лет назад в Белый дом, Обама в первый раз воздерживается от использования права вето в Совете Безопасности, когда речь заходит об Израиле. В прошлый раз резолюция по Израилю была представлена на голосование в СБ ООН в феврале 2011 года и тоже касалась поселений. Обама ее заветировал", — напоминает "Гаарец".