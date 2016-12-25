Советник Обамы назвал Китай большим конкурентом США, чем Россия

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома, первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что Китай представляет большую конкуренцию штатам, чем Россия.

По словам Родса, с геополитической точки зрения Россия представляет собой "непосредственную угрозу международному порядку и стабильности". В то же время "Китай – это намного более могущественная страна и гораздо больше позиционируется как конкурент США", — заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Россию в список угроз национальной безопасности.