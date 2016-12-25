В Афинах греческий "Дед мороз" ограбил кондитерскую

АФИНЫ, 25 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Вооруженный преступник в костюме Святого Василия — греческого Деда Мороза — ограбил в субботу вечером кондитерскую в районе Патисия на севере Афин, сообщили РИА Новости в полиции.

"Потрясенные служащие кондитерской передали ему выручку из кассы. После этого вооруженный "Святой Василий" вышел и скрылся. Сразу после ограбления полицейские начали прочесывать район в поисках злоумышленника", — сообщили в полиции.

Накануне Рождества, которое в Греции отмечается 25 декабря, выручка всех магазинов значительно увеличивается.

Святой Василий, день памяти которого отмечается 1 января, играет в Греции роль Деда Мороза. Греческие дети ждут, что Святой Василий придет к ним в дом через трубу и оставит подарок. В современной Греции Святого Василия часто изображают как Санта-Клауса (Святого Николая), хотя основными дарами его были добрые дела.