Президент Боливии помиловал около двух тысяч заключенных

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес помиловал порядка 1,8 тысячи заключенных, передает агентство Франс Пресс.

"Целью настоящего указа является амнистия и полное или частичное помилование людям, которые были лишены свободы", — заявил он в ходе пресс-конференции.

По словам Моралеса, в число помилованных вошли осужденные на срок менее пяти лет, заключенные в возрасте до 28 лет, матери-одиночки, смертельно больные и имеющие физические недостатки, а также те, кто содержится под стражей в ожидании судебного процесса. Боливийский лидер уже в четвертый раз одобряет подобную меру.

По данным агентства, в Боливии в настоящий момент насчитывается более 15 тысяч заключенных, приговор был вынесен менее трети из них. Большинство содержатся в переполненных тюрьмах и исправительных учреждениях.