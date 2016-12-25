Итальянские спасатели эвакуировали людей, застрявших на фуникулере

РИМ, 25 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Спасатели завершили эвакуацию всех людей, которые в субботу оказались заблокированными на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров в автономной итальянской области Валле-д'Аоста, сообщает телеканал RaiNews24.

Подъемник на популярном горнолыжном курорте Червиния, соединяющий зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, остановился в субботу примерно в 15.30 (17.30 мск) из-за сильного ветра.

В момент блокировки работы фуникулера на нем находились около 130 человек.

Спасательная операция продолжалась до позднего вечера и была осложнена погодными условиями. На помощь итальянским спасателям пришли их швейцарские коллеги, которые направили в зону ЧП вертолет.

Последние пассажиры из кабины, остановившейся на самой большой высоте, были эвакуированы с фуникулера после 23.00 по местному времени (01.00 мск).