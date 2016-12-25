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В мире

Итальянские спасатели эвакуировали людей, застрявших на фуникулере

01:2325.12.2016
(обновлено: 04:53 25.12.2016)
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Фуникулеры. Архивное фото
© AFP 2016/ PHILIPPE DESMAZES

РИМ, 25 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Спасатели завершили эвакуацию всех людей, которые в субботу оказались заблокированными на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров в автономной итальянской области Валле-д'Аоста, сообщает телеканал RaiNews24.

Фуникулер. Архивное фото
© AP Photo/ Petros Karadjias
В Италии более ста человек застряли на фуникулере
Подъемник на популярном горнолыжном курорте Червиния, соединяющий зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, остановился в субботу примерно в 15.30 (17.30 мск) из-за сильного ветра.

В момент блокировки работы фуникулера на нем находились около 130 человек.

Спасательная операция продолжалась до позднего вечера и была осложнена погодными условиями. На помощь итальянским спасателям пришли их швейцарские коллеги, которые направили в зону ЧП вертолет.

Последние пассажиры из кабины, остановившейся на самой большой высоте, были эвакуированы с фуникулера после 23.00 по местному времени (01.00 мск).

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В мире
Обсуждение
4 пользователя оставили 4 комментария
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  • Моська Ивановна
    Вертолет, Карл, вертолет! Если вертушка может летать, значит ветер далеко не сильный и могли бы запустить фуникулер.
    06:24
    25.12.2016
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  • mr.dikiyleshiy
    Что-то не договаривают. Не проще ли было всё же скатить людей штатно на "малом газу", не запуская новых, чем разворачивать спасательную операцию, это же "цирк на дротї" с вертолётом.
    07:41
    25.12.2016
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  • Вячеслав Опалев
    Странно, что никто еще в комментах не вспомнил фильм Замерзшие :)
    Правда в крытых кабинках можно спокойно дня 3-4 пробыть и выжить.
    08:40
    25.12.2016
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  • Кузьма Кузьмич в ответ пользователю mr.dikiyleshiy(показатьскрыть)
    mr.dikiyleshiy, в Ваших словах, логика конечно есть. Однако Контроль запуска канатки осуществляет электроника. Если сильный порыв вызывает амплитуду раскачивания каната, и тот выбивается из ролика траверсы - ничто и никто не сможет запустить привод шкива станции. Ни на каком ходу. Если автоматика сработала с упреждением (по сигналу анемометра), то это технически возможно. Но вряд ли найдется тот, кто даже в этих условиях рискнет взять на себя ответственность запустить канатку с людьми.
    -----------------------------
    Моська Ивановна. Так-то верно, но вполне возможно вертушку выпустили позже, когда порывы стихли, а электронную блокировку защиты снять не удалось. Так что все сделано в рамках инструкции.
    ЗЫ: говорю все это не голословно. Имел дело со строительством и обслуживанием Канатных дорог. Я бы и ссылочку мог дать. Но правила не позволяют. Если интересно, попробуйте прогуглить "ломающийся проводник канатки" (ПКД)
    10:09
    25.12.2016
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