Трамп заявил о ликвидации своего благотворительного фонда

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении распустить свой благотворительный фонд, сообщил в субботу его штаб.

"Избранный президент объявил о том, что в рамках продолжающихся усилий по принятию власти он намерен распустить фонд, носящий его имя", — говорится в сообщении.

Сам Трамп заявил, что "за многие годы фонд проделал огромную хорошую работу, осуществляя инвестиции в бесчисленное количество организаций, в том числе, поддерживая ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей". "Но для того, чтобы избежать даже видимости любого конфликта с моей ролью президента, я решил продолжать реализацию моей серьезной заинтересованности в филантропии другими способами", — сказал избранный глава государства.

Он также подчеркнул, что "не хотел бы допустить, чтобы хорошая работа была связана с возможным конфликтом интересов".

Как отметили в штабе Трампа, избранный президент уже отдал своим помощниками распоряжение по поводу роспуска фонда.

Трамп победил на выборах президента США на выборах 8 ноября. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.