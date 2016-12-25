Трамп заявил о ликвидации своего благотворительного фонда

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении распустить свой благотворительный фонд, сообщил в субботу его штаб.
Сам Трамп заявил, что "за многие годы фонд проделал огромную хорошую работу, осуществляя инвестиции в бесчисленное количество организаций, в том числе, поддерживая ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей". "Но для того, чтобы избежать даже видимости любого конфликта с моей ролью президента, я решил продолжать реализацию моей серьезной заинтересованности в филантропии другими способами", — сказал избранный глава государства.
Как отметили в штабе Трампа, избранный президент уже отдал своим помощниками распоряжение по поводу роспуска фонда.
Трамп победил на выборах президента США на выборах 8 ноября. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.