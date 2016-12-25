Опрос: почти 70% немцев поддержали идею пересмотра миграционной политики

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Большинство немцев поддержали требование премьер-министра федеральной земли Бавария Хорста Зеехофера о пересмотре политики ФРГ в области миграции и безопасности после теракта в Берлине, свидетельствуют данные нового опроса.

По итогам опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag , 68% немцев высказались в пользу принятия новых мер, 30% высказались "против". Более 80% опрошенных выступают за усиление видеонаблюдения в общественных местах.

Всего было опрошено более 500 человек, опрос проходил 21 декабря.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

После атаки Хорст Зеехофер заявил, что власти ФРГ "обязаны переосмыслить и по-новому отрегулировать политику миграции и политику безопасности".