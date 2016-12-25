Корейские СМИ обвинили Пан Ги Муна в получении взятки

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Генсек ООН Пан Ги Мун получил от корейского бизнесмена взятку на сумму более 200 тысяч долларов, сообщает корейское издание Sisa Journal.

Как пишет издание, в 2005 году, неся службу в министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.

Как пишет агентство Sputnik, первая взятка была передана бизнесменом Пак Ен Ха во время приезда вьетнамской делегации в Сеул, куда Пак Ен Ха был приглашен в качестве генерального консула. Бизнесмен прибыл на час раньше и при встрече "тет-а-тет" передал деньги "на транспортные расходы". Вторую сумму Пан Ги Мун получил от него в 2007 году в "подарок с поздравлениями в связи с назначением в качестве генсека ООН".

Как отмечает Sputnik, Пан Ги Мун отрицает эти обвинения и намерен привлечь к ответственности корейское издание.