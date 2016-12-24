Поляки в Львовской области выступили за интеграцию с Варшавой

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Во Львове состоялся форум региональной польской общины, участники которого призвали добиваться экономической автономии региона для интеграции с Польшей, сообщает портал "Пресса Украины".

Представители общины негативно оценили ситуацию с экономическим развитием Львовской области. Председатель объединения Сергей Лукьяненко отметил, что регион отстал от соседних польских областей на 50 лет.

"У Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя", — заявил он.

В свою очередь, сенатор польского сейма от партии "Право и справедливость" Ян Жарин подчеркнул, что Польша должна идти навстречу соотечественникам в Восточной Галиции.

Участники заседания приняли резолюцию, в которой потребовали от Киева предоставить Львовской области самостоятельность в сфере экономической политики, прежде всего для укрепления автономных связей с Польшей.