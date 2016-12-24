"Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина, обычно очень дружественно настроенная по отношению к Израилю, проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН", — говорится в публикации, в которой не указывается источник информации.
Нетаньяху отменил запланированный визит премьера Украины в Израиль
- sobakin.yuriy в ответ пользователю Андрей(показатьскрыть)Андрей, ты не понял. Это настолько секретный заказ России, что они его специально для комментаторов РИА (это же ведущие мировые политологи) надежно замаскировали под заказ США03:4225.12.20160
- Я так понимаю, евреи заняли дома палестинцев. Потом подожгли Бл. Восток, орали громче всех ''держи вора!''. Теперь упираются четырьмя костями,отказываясь возвращать награбленное? Ну все верно.03:4625.12.2016-1
- А был бы Нетаниягу премьером.Украины , а Гройсман премьером Израиля ..то Всё было бы наоборот. Но факт остается фактом- один еврей не пустил другого еврея в Израиль и это скандал !04:1525.12.20160
- Стулья разъезжаются вместе с булками Гройсмана.04:5225.12.20161
- Ха-ха, не на ту лошадь поставили!05:4925.12.20161
- Денег не будэ!06:4025.12.20160
- taps в ответ пользователю Замполит .(показатьскрыть)Замполит ., как говорится - когда ссылаешься на "зебру" - главное понимать в каком направлении движешься - к морде ил к .. в другую сторону)07:0325.12.2016-1
- название ресурса в тему - ВАЙ нет?))))
или по шениному - почему НОУ?)))07:0425.12.2016-2
- Гройсман мало того что марионетка. так ещё и с короткой памятью... Уж еврей то должен понимать что кидать камни в окна, а потом стучаться в этот дом с просьбой пустите в гости - нелепо...07:1625.12.20161
- Израильтян можно понять. Мало ли какие придурки обзывают землю оккупированной. У нас Крым тоже некоторые называют оккупированым, так что и не строить теперь ничего - ни мостов, ни энерголиний?07:2825.12.20164
- "Однако существуют и другие версии произошедшего. По мнению историка и журналиста, израильского редактора американского издания ForumDaily Шимона Бримана, нападение на синагогу в Умани похоже на постановочное для запугивания. В городе давно идет борьба двух бизнес-группировок хасидов из США и Израиля за миллионные потоки обслуживания паломников." Чё-то я совсем не против евреев, и основная масса друзей у меня евреи. Но хассиды меня совсем не устраивают. Почему я должна любить тех, кто ни меня, ни собственный народ не любит? Хотя, согласна, нечего могилы осквернять. Да и вообще, давно уже религия превратилась в средство зарабатывания денег.07:3025.12.20161
- товарищ сухов в ответ пользователю КИСА ВОРОБЕЙ(показатьскрыть)КИСА ВОРОБЕЙ, да он в ней спит, чего ему её мерить.07:5125.12.2016-1
- хахаха09:2225.12.20161
- Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.
о_Он это некому не интересная лавочка, всем все равно что они там решают.10:1225.12.20161
- И тут по зубам получили.11:0425.12.20160
- Сергей Петров в ответ пользователю Dddrb(показатьскрыть)Dddrb,
"о_Он это некому не интересная лавочка, всем все равно что они там решают"
Всё верно.
Только Россия, как последний лох все ее резолюции соблюдает...11:2425.12.20160
- Да хохлы как были продажными, так ими же и остались.11:3125.12.20160
- пора писать стишок про небратья....11:4225.12.20160
- Arseny в ответ пользователю Сергей Петров(показатьскрыть)Сергей Петров, Сам ты лох..... Ты со страной поосторожнее. Не нравится что то вали куда глаза глядят.15:5425.12.2016-1
- Сергей Петров в ответ пользователю Arseny(показатьскрыть)Arseny, тебя забыл спросить...16:4425.12.20161
- в ответ пользователю (показатьскрыть)