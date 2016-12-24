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В мире

Нетаньяху надеется на поддержку команды Трампа по отмене резолюции СБ ООН

22:5824.12.2016
(обновлено: 23:25 24.12.2016)
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что заручился обещанием влиятельных американских конгрессменов и представителей будущей президентской администрации Дональда Трампа задействовать все средства, чтобы дезавуировать антипоселенческую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo/ Julie Jacobson
В СБ ООН поддержали резолюцию об израильских поселениях

Принятый накануне документ, выполнять который Израиль отказался, глава правительства назвал "лебединой песней старого мира" и пообещал начало новой эпохи, где за нападки на еврейское государство придется платить высокую цену.

"Я говорил вчера со многими американскими лидерами и рад был услышать от членов конгресса, как демократов, так и республиканцев, что они будут всеми средствами, которые есть в их распоряжении, бороться против этого решения. То же самое я слышал от наших друзей в будущей администрации", — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН по строительству поселений

"Когда я говорил вчера с лидерами конгресса и будущей администрации США, они заявили мне самым конкретным образом: "С нас довольно… Мы изменим эту резолюцию и не позволим никому причинять вред Государству Израиль", — добавил премьер-министр на церемонии зажжения первой свечи по случаю иудейского праздника Ханука.

Американские собеседники, по словам Нетаньяху, обещали провести законы, которые бы наказывали страны и организации, пытающиеся навредить Израилю. "Они говорят, что это относится и к ООН, которая, напоминаю, получает четверть, 25%, своего бюджета от Соединенных Штатов", — сказал Нетаньяху.

Израильский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Израиль пересмотрит отношения с ООН после принятой резолюции о поселениях
"Принятая вчера резолюция ООН – это лебединая песня старого мира, который предвзято относится к Израилю. Мы вступаем в новую эру. Как сказал вчера избранный президент Трамп, это произойдет гораздо скорее, чем люди думают. В новой эре цена для тех, кто пытается вредить Израилю, будет гораздо выше, и взыскивать ее будут не только США, но и сам Израиль", — пригрозил он.

Резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. При выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
В Израиле рассчитывают на Трампа для преодоления последствий резолюции

Принять документ удалось благодаря тому, что администрация уходящего президента США Барака Обамы осталась глуха к многочисленным просьбами из Иерусалима и впервые за восемь лет не использовала право вето. Противоположную позицию занял избранный президент Трамп, который лично убедил Египет отозвать резолюцию из СБ ООН, а когда документ сутки спустя был внесен другими странами и принят 14 голосами при воздержавшихся Соединенных Штатах, пообещал, что после его инаугурацию ситуация резко поменяется.

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