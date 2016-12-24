Нетаньяху: Израиль проведет ревизию связей с ООН после принятой резолюции

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что после принятия антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН дал указание МИД провести ревизию отношений с организацией, в том числе в вопросах взносов в ее бюджеты и присутствия ее представителей на территории страны.

Израиль отказался выполнять содержащееся в резолюции требование о прекращении поселенческой деятельности и уже анонсировал пакет ответных мер против стран ее инициировавших и самой ООН.

"Я дал распоряжение МИД в течение месяца провести ревизию всех наших взаимоотношений с ООН, в том числе финансирования институтов ООН и присутствия в стране представителей ООН", — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что уже распорядился сократить на 30 миллионов шекелей (около 7,87 миллиона долларов) взносы в бюджеты пяти институтов ООН, которые "особенно враждебно настроены по отношению к Израилю".

Сразу после голосования в СБ ООН канцелярия Нетаньяху, который также возглавляет МИД, объявила об отзыве для консультаций послов из Новой Зеландии и Сенегала, которые вместе с Малайзией и Венесуэлой инициировали резолюцию, и сообщили о запрете на посещение Израиля послами по совместительству из этих стран. Сенегал лишился израильской помощи, и был отменен визит министра иностранных дел африканского государства.

"Тот, кто поддерживает нас, выигрывает, потому что Израиль может многое предложить странам мира. Те, кто выступает против нас, проиграет, потому что за антиизраильские действия придется платить дипломатическую и экономическую цену", — сказал Нетаньяху.

Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения, построенные на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. При выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.