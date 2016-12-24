Сенатор Грэм намерен прекратить финансирование ООН от США

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в субботу заявил о намерении предпринять меры по прекращению финансирования ООН со стороны США после принятия Советом Безопасности резолюции против строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Совбез ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, благодаря чему его удалось принять.

"Если мы не можем показать американскому народу, что международная организация должна быть более ответственной в своих решениях, должно быть прекращено (ее финансирование). И я возглавлю этот процесс", — сказал Грэм в интервью телекомпании CNN.

При этом он отметил, что является "большим сторонником международной помощи ООН" и хочет "делать в этом плане больше, а не меньше". "Но я не могу поддерживать финансирование организации, которая изолирует единственное демократическое государство на Ближнем Востоке — Израиль", — пояснил сенатор.

Он пообещал "сделать все возможное, работая с новой администрацией и конгрессом, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что США поддерживают (ближневосточный) мирный процесс и единственную демократию на Ближнем Востоке".

При этом Грэм подчеркнул намерение работать с ООН для оказания помощи в стабилизации обстановки в Ираке и Сирии.