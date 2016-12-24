Израильская оппозиция требует отставки Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек — РИА Новости. Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, назвав "стратегическим провалом" для страны принятую накануне резолюцию Совета Безопасности ООН с требованием о прекращении поселенческой деятельности.
В вину главе правительства он поставил неспособность сохранить хорошие отношения с президентом США Бараком Обамой. Американская администрация осталась глуха к многочисленным просьбами из Иерусалима и позволила провести резолюцию, впервые за восемь лет не использовав право вето.
"Восемь лет постоянных конфликтов премьер-министра Израиля с президентом самой мощной державы мира вчера вечером дали результат. Провалы Нетаньяху, его политика опасны и вредны для Израиля. Если у премьер-министра Нетаньяху осталась хоть капля ответственности, он должен признать свою ответственность за этот провал и уйти в отставку", — заявил Герцог, возглавляющий левоцентристский блок "Сионистский лагерь".
Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами.
"Такого унижения в СБ ООН не было много лет. Я категорически против принятой в СБ ООН резолюции. Это огромный стратегический провал для Израиля. Тяжелый удар по нашей столице Иерусалиму, по крупным блокам поселений, по положению Израиля и по всему, что нашей стране удалось достичь за многие годы", — заявил Герцог.
Левоцентристская оппозиция поддерживает прекращение оккупации на основе реализации принципа "два государства для двух народов" по результатам переговоров с палестинцами, но при сохранении за Израилем крупнейших блоков еврейских поселений и Восточного Иерусалима.
В отличие от них правые, которые доминируют в правительстве Нетаньяху, в своем большинстве выступают как минимум за продолжение оккупации, долгосрочное управление конфликтом вместо его решения, и протестуют против ограничения поселенческой деятельности. В их среде сильны голоса тех, кто призывает к аннексии Западного берега и отказа от идеи построения независимого палестинского государства.
Законопроект получил одобрение кабинета и находится на рассмотрении в парламенте. Он предлагает заменять практикуемый ныне снос форпостов, незаконных, с точки зрения израильской юстиции, передачей их в долгосрочную аренду — "до определения политического статуса региона" — нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов. Местные правозащитники подсчитали, что принятие закона позволить легализовать порядка четырех тысяч "единиц жилья" и откроет дорогу к новым захватам.
"Ведь мы предупреждали, постоянно предупреждали, что закон о форпостах приведет Израиль в Совет Безопасности, просили и требовали остановиться и одуматься ради нашей страны. Я требовала действовать, чтобы сохранить Иерусалим и крупные поселенческие блоки, и для этого заморозить строительство в отдельных удаленных поселениях! Нетаньяху упорствовал — и результат налицо", — заявила Ливни, которая несколько лет возглавляла израильскую делегацию на мирных переговорах с палестинцами.
"Нетаньяху настаивал на законе о легализации форпостов, упорствовал, хотя знал о возможных последствиях, — а теперь все мы, вся страна за это расплачиваемся. Можно обвинять Обаму. Но ведь не только США не использовали право вето. Все ведущие страны мира поддержали эту антиизраильскую резолюцию, — и Англия, и Россия, и Франция, и Китай! Можно говорить, что ООН против нас. Но ООН и раньше был таким, однако мы добивались остановки антиизраильских резолюций и продвигали интересы Израиля", — сказала она.