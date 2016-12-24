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В мире

Израильская оппозиция требует отставки Нетаньяху

21:3224.12.2016
(обновлено: 21:42 24.12.2016)
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек — РИА Новости. Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, назвав "стратегическим провалом" для страны принятую накануне резолюцию Совета Безопасности ООН с требованием о прекращении поселенческой деятельности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН по строительству поселений

В вину главе правительства он поставил неспособность сохранить хорошие отношения с президентом США Бараком Обамой. Американская администрация осталась глуха к многочисленным просьбами из Иерусалима и позволила провести резолюцию, впервые за восемь лет не использовав право вето.

"Восемь лет постоянных конфликтов премьер-министра Израиля с президентом самой мощной державы мира вчера вечером дали результат. Провалы Нетаньяху, его политика опасны и вредны для Израиля. Если у премьер-министра Нетаньяху осталась хоть капля ответственности, он должен признать свою ответственность за этот провал и уйти в отставку", — заявил Герцог, возглавляющий левоцентристский блок "Сионистский лагерь".

Израиль. Архивное фото
© Fotolia/ W. Zikas
Израильский министр о резолюции СБ ООН: США бросили ближневосточного друга
Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию и выразила надежду на то, что приход в Белый дом нового президента Дональда Трампа позволит совместными усилиями нивелировать негативные последствия решения СБ ООН. Принято считать, что у Нетаньяху не сложились отношения с Обамой, безуспешно пытавшегося помирить израильтян с палестинцами, из-за разногласий в подходах к ближневосточному урегулированию, проблеме иранского атома и взаимных подозрений в попытках повлиять на предпочтения избирателей в электоральные периоды в обеих странах

Принятая накануне резолюция провозглашает еврейские поселения на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами.

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Белый дом: поселенческая активность Израиля подрывает мирный процесс
При выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли. Это положение резолюции может послужить правовой основой для применения санкций против еврейских поселений, в которых живут порядка 600 тысяч израильтян.

"Такого унижения в СБ ООН не было много лет. Я категорически против принятой в СБ ООН резолюции. Это огромный стратегический провал для Израиля. Тяжелый удар по нашей столице Иерусалиму, по крупным блокам поселений, по положению Израиля и по всему, что нашей стране удалось достичь за многие годы", — заявил Герцог.

Левоцентристская оппозиция поддерживает прекращение оккупации на основе реализации принципа "два государства для двух народов" по результатам переговоров с палестинцами, но при сохранении за Израилем крупнейших блоков еврейских поселений и Восточного Иерусалима.

В отличие от них правые, которые доминируют в правительстве Нетаньяху, в своем большинстве выступают как минимум за продолжение оккупации, долгосрочное управление конфликтом вместо его решения, и протестуют против ограничения поселенческой деятельности. В их среде сильны голоса тех, кто призывает к аннексии Западного берега и отказа от идеи построения независимого палестинского государства.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Генсек ООН назвал важным шагом принятие резолюции по израильским поселениям
Соратница Герцога по партии, экс-глава МИД Ципи Ливни назвала резолюцию "прямым следствием" потворства Нетаньяху "крайне правым силам", которые недавно возмутили мировое сообщество, включая США, инициативой легализации поселенческого самостроя на Западном берегу.

Законопроект получил одобрение кабинета и находится на рассмотрении в парламенте. Он предлагает заменять практикуемый ныне снос форпостов, незаконных, с точки зрения израильской юстиции, передачей их в долгосрочную аренду — "до определения политического статуса региона" — нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов. Местные правозащитники подсчитали, что принятие закона позволить легализовать порядка четырех тысяч "единиц жилья" и откроет дорогу к новым захватам.

"Ведь мы предупреждали, постоянно предупреждали, что закон о форпостах приведет Израиль в Совет Безопасности, просили и требовали остановиться и одуматься ради нашей страны. Я требовала действовать, чтобы сохранить Иерусалим и крупные поселенческие блоки, и для этого заморозить строительство в отдельных удаленных поселениях! Нетаньяху упорствовал — и результат налицо", — заявила Ливни, которая несколько лет возглавляла израильскую делегацию на мирных переговорах с палестинцами.

"Нетаньяху настаивал на законе о легализации форпостов, упорствовал, хотя знал о возможных последствиях, — а теперь все мы, вся страна за это расплачиваемся. Можно обвинять Обаму. Но ведь не только США не использовали право вето. Все ведущие страны мира поддержали эту антиизраильскую резолюцию, — и Англия, и Россия, и Франция, и Китай! Можно говорить, что ООН против нас. Но ООН и раньше был таким, однако мы добивались остановки антиизраильских резолюций и продвигали интересы Израиля", — сказала она.

Президент Палестины Махмуд Аббас
© AP Photo/ Seth Wenig
Офис Аббаса: резолюция СБ ООН нанесла сильный удар по политике Тель-Авива
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Дмитрий Николаевич
    Друзей и союзников нужно нормальных выбирать, все давно уже знают, что штаты в любой момент могут кинуть, совсем не давно курдов в Сирии кинули, вот теперь Израиль и тд
    21:43
    24.12.2016
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  • Анатолий Дивеев
    Израиль маленькое государство, как и Япония, рано или поздно нужно задуматься о перенаселении, граждане арабских стран с большой активностью рвутся жить и работать в Израиле, Беньямин заботится о будущем своего народа. Обама марионетка, которую отработали, а вот оппозиция которую прикормила колония мародеров может создать проблем очередному государству на востоке хоть и демократическому.
    10:49
    25.12.2016
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  • Cicicipi
    Даладно. Евреи первые усекли что гегемонство штатов сходит на нет. Не зря вереница их и арабских послов все пороги в Кремле пооббивала. Но пощёчина не заставила себя долго ждать. Мстителен обамка весьма. Ну ничо. Еврейское лобби одно из самых могущественных в мире. Подлижут, надавят, купят. Не нас так штаты, или вон Китай.
    11:30
    25.12.2016
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