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В мире

В МВД Турции заявили, что убийца российского посла действовал не в одиночку

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (390)
20:5024.12.2016
(обновлено: 21:17 24.12.2016)
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Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
© AFP 2016/ Sozcu daily/ Yavuz Alatan

АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова не является результатом личной инициативы террориста, нападение было спланировано, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова. Архивное фото
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Следствие по делу об убийстве Карлова вышло на след сторонников Гюлена

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

"Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением (оппозиционного исламского проповедника) Фетхуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован", — цитирует министра агентство Anadolu.

Мероприятия памяти посла РФ в Турции А. Карлова за рубежом
© Sputnik
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По его словам, следствие по делу о покушении на Карлова выявило очень важные подробности теракта, однако на данном этапе в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России.

Как отметил Сойлу, теракты, совершенные в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.

"Террористы PПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), течение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и (запрещенная в РФ террористическая группировка) "Исламское государство" – это лишь инструменты в одной большой игре", — сказал министр, добавив, что покушение на Карлова является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке.

"Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу", — сказал Сойлу.

Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. 22 декабря 2016
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Траурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.
Венки от Турции, в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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У входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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С погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Вооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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После церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где состоится отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Максим Блинов
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Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.
Отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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В храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Максим Блинов
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Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Андрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
Караул во время отдания воинских почестей на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости. Илья Питалев
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Караул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.
Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
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