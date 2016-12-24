Продюсера "Аль-Джазиры" подозревают в создании фальшивых сюжетов о Египте

КАИР, 24 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Египетские силы безопасности допрашивают продюсера катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" Махмуда Хусейна по делу о производстве и выпуске заказных фальшивых сюжетов о Египте, призванных представить власти страны и ситуацию в ней в негативном свете, сообщило в четверг египетское издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

По имеющейся информации, Хусейн уже несколько лет работает на телеканал "Аль-Джазира". В его задачу изначально входила съемка сюжетов об экономической ситуации в Египте, росте цен. При этом он должен был концентрировать внимание исключительно на негативных аспектах.

После того, как от власти в Египте были отстранены близкие к Катару исламисты во главе с экс-президентом Мухаммедом Мурси, продюсер покинул Египет и переехал в Доху, где располагается штаб-квартира "Аль-Джазиры". Журналист, тем не менее, периодически приезжал в Египет для съемки сюжетов.

Сейчас следователи проверяют связи Хусейна как в стране, так и за ее пределами, а также выясняют возможные планы телеканала по искажению образа Египта. Кроме того, проверяется возможная причастность продюсера к съемкам скандального документального фильма "Аль-Джазиры" о военной службе по призыву в Египте, который вызвал недовольство местных властей.

Примечательно, что бюро "Аль-Джазиры" в Каире было закрыто еще в 2013 году. Также было прекращено вещание телеканала из Египта. Однако телеканал продолжает трансляцию в Египте через спутники.

Администрация "Аль-Джазиры" осудила задержание журналиста, отметив, что он находился в Египте с частной поездкой, не связанной с трудовой деятельностью. Телеканал призывает власти отпустить Махмуда Хусейна и отрицает вмешательство во внутренние дела Египта.

Руководство Египта считает, что "Аль-Джазира" предвзято освещает события в стране. Египетские спецслужбы неоднократно проводили облавы и аресты журналистов в офисе филиала телеканала. "Аль-Джазира" со времен правления Хосни Мубарака оказывала информационную поддержку египетским исламистам, в частности, "Братьям-мусульманам", предоставляя эфир, когда на государственные телеканалы доступ им был закрыт. Считается, что катарский телеканал оказывал информационное сопровождение восстанию в Египте в 2011 году, которое в итоге привело к отставке Хосни Мубарака и приходу к власти исламистов в лице "Братьев-мусульман".