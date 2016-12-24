Пушков рассказал, зачем на самом деле ЕС продлил санкции против России

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Санкции против РФ в Европе продлили для того, чтобы понять, как выстроит свою политику избранный президент США Дональд Трамп, заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что лидеры Европейского союза, скорее всего, в последний раз продлили экономические санкции против России.

"Я считаю, что сейчас санкции продлили уже на их излете. Почему их сейчас продлили? Чтобы не обсуждать этот вопрос, чтобы даже не поднимать этот вопрос в Евросоюзе: начнется раскол. Они ждут Трампа — вот чего они ждут, они ждут, куда двинется Трамп. Евросоюз не сможет вести политику санкций без США", — сказал Пушков в эфире телеканала "Россия 24".

Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России из-за ситуации на востоке Украины еще на шесть месяцев до середины 2017 года.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>