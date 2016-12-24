МИД обвинил США в безосновательных претензиях по решению кризиса в Донбассе

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Москве считают безосновательными претензии со стороны США по урегулированию ситуации в Донбассе, говорится в комментарии МИД РФ.

"Вместо того, чтобы одернуть своих киевских клиентов, раз за разом срывающих мирное урегулирование конфликта в Донбассе, Вашингтон предъявляет очередные безосновательные претензии нам. Напоминаем: именно государственный переворот на Украине при американской поддержке привел к референдуму жителей Крыма и Севастополя. Это решение не обратить вспять, как бы кто-то ни убеждал себя в ином", — говорится в документе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".