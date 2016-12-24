МИД России: введением новых санкций администрация Обамы вредит своей стране

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Введением новых антироссийских санкций администрация президента США Барака Обамы вредит своей стране, говорится в комментарии МИД РФ.

"Очередное — второе за три дня — расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности", — говорится в документе.

В последние годы администрация Барака Обамы так увлеченно искала способы нанести ущерб России, что иного от нее и не ждали, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Столь безрассудные шаги вредят и самим США, чей имидж падает даже в глазах тех, кто далек от политики, отмечается в заявлении.

США в пятницу добавили 23 российские компании в список санкций по Украине. В список попали порты и железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия. В этот же день американский Минфин в рамках действующих санкций США против Сирии ввел санкции против ряда руководителей российского Темпбанка.

Ранее на этой неделе Минфин США расширил ограничения против российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией на Украине. В список вошли семь россиян, восемь организаций и два танкера — "Маршал Жуков" и "Сталинград".

В Кремле, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>