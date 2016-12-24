Испания проверяет связи берлинского террориста в стране

Наезд грузовика на толпу в Берлине (235)

МАДРИД, 24 дек – РИА Новости. Гражданская гвардия установила связи подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри в Испании, подтвердил глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.

Как сообщает радиостанция COPE, установлено, что Амри поддерживал связи через социальные сети с человеком, находящемся на территории Испании, который ранее не проходил по сводкам силовых структур страны, не было данных о причастности этого человека с террористической деятельностью.

Данные о контактах Амри с человеком, находящимся в Испании, испанские правоохранительные органы получили от немецких коллег. "На основе данных, которые мы получили, мы изучаем все возможные связи (Амри – ред.) в нашей стране, с одним конкретным человеком", — заявил глава МВД в интервью COPE.

Между тем нет данных, что сам Амри когда-либо был на территории Испании.

Соидо заявил, что "силы безопасности проверяют информацию с тем, чтобы решить, будут ли какие-либо задержания в Испании".

Испанский министр призвал сохранять спокойствие и напомнил, что с июня 2015 года в стране действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. "В Испании много и хорошо работают с тем, чтобы испанцы не чувствовали опасности", — добавил Соидо. После теракта в Берлине были повышены меры безопасности на транспорте и местах массового скопления людей.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией. В субботу в Тунисе задержали трех человек, предположительно, связанных с Амри, среди них есть его племянник, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.