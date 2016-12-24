США
24.1224 декабря18:12МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Испания проверяет связи берлинского террориста в стране

Тема:
Наезд грузовика на толпу в Берлине (235)
16:2424.12.2016
(обновлено: 16:47 24.12.2016)
01131
Фото подозреваемого в совершении теракта в Берлине
© REUTERS

МАДРИД, 24 дек – РИА Новости. Гражданская гвардия установила связи подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри в Испании, подтвердил глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо.

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Санта-Клаус с автоматом: Европа готовится к Рождеству

Как сообщает радиостанция COPE, установлено, что Амри поддерживал связи через социальные сети с человеком, находящемся на территории Испании, который ранее не проходил по сводкам силовых структур страны, не было данных о причастности этого человека с террористической деятельностью.

Данные о контактах Амри с человеком, находящимся в Испании, испанские правоохранительные органы получили от немецких коллег. "На основе данных, которые мы получили, мы изучаем все возможные связи (Амри – ред.) в нашей стране, с одним конкретным человеком", — заявил глава МВД в интервью COPE.

Ситуация на месте теракта в Берлине
Девушки недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Жители Берлина приходят к месту теракта, где накануне на рождественском базаре грузовик протаранил толпу людей, чтобы почтить память погибших.
Полицейские недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Полицейские недалеко от места теракта в Берлине.
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Люди несут к месту трагедии цветы и свечи.
Канцлер Германии Ангела Меркель на месте трагедии в Берлине. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приехала на площадь Брайтшайдплатц – место, где накануне случилась трагедия. Политик принесла на место теракта цветы.
Жители Берлина принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
После 18 часов вечера по местному времени жители Берлина смогут собраться у Бранденбургских ворот.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Перед этим в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма, возле которой произошла трагедия, запланирована памятная служба.
Девушка зажигает свечу недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Напомним, что трагедия случилась вечером 19 декабря. Мужчина на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
В результате погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.
Девушка зажигает свечу недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Власти Германии заявили, что это был теракт.
Жители Берлина принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
По данным СМИ, в кабине грузовика находились два человека: один из них погиб, второй был арестован.
Сотрудники службы безопасности на месте теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
По данным Bild, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года.
Люди принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине.
/

Между тем нет данных, что сам Амри когда-либо был на территории Испании.

Соидо заявил, что "силы безопасности проверяют информацию с тем, чтобы решить, будут ли какие-либо задержания в Испании".

Наручники. Архивное фото
© Fotolia/ chatsimo
В Тунисе задержали людей, связанных с подозреваемым в теракте в Берлине
Испанский министр призвал сохранять спокойствие и напомнил, что с июня 2015 года в стране действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. "В Испании много и хорошо работают с тем, чтобы испанцы не чувствовали опасности", — добавил Соидо. После теракта в Берлине были повышены меры безопасности на транспорте и местах массового скопления людей.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией. В субботу в Тунисе задержали трех человек, предположительно, связанных с Амри, среди них есть его племянник, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

Перейти в фотобанк
Террористический акт в Берлине
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.