В Китае при взрыве на незаконном складе фейерверков погибли пять человек

ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Пять человек погибли при взрыве на незаконном складе петард и фейерверков в китайской провинции Шаньдун, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел около 15.00 по местному времени (10.00 мск) в одной из деревень в районе Дэчэн городского округа Дэчжоу.

После случившегося местные власти ввели план действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Сообщается, что пиротехника хранилась в здании незаконно, владелец помещения задержан. По его словам, погибшие не являются местными жителям. Расследование взрыва продолжается.

Ранее в субботу аналогичный случай произошел в провинции Хэбэй. Там около 13.00 по местному времени (8.00 мск) на частном подпольном заводе по производству пиротехники в районе Фэнжунь в городском округе Таншань прогремел взрыв, погибли два человека.