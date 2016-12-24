Польша и США подписали соглашение о поставках крылатых ракет JASSM-ER

ВАРШАВА, 24 дек — РИА Новости. Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу крылатых ракет класса "воздух-поверхность" JASSM-ER, сообщает в субботу польское министерство обороны.

JASSM Extended Range — "современнейшее противоракетное вооружение дальностью около тысячи километров", говорится в сообщении ведомства.

Стоимость контракта составляет 940 миллионов злотых (почти 230 миллионов долларов).

Ранее сообщалось, что госдепартамент США согласился на поставки Польше 70 крылатых ракет класса "воздух-поверхность" JASSM-ER для оснащения самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США сообщало, что речь идет о поставках 70 боевых ракет JASSM-ER и восьми учебных копий, а также тренажеров для обучения их использованию. Однако, по неофициальной информации, Польша намерена купить только 40 ракет.

В апреле текущего года начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Картаполов заявлял, что США планируют оснастить восточноевропейских союзников авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER, что позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории РФ на расстоянии до 1,3 тысячи километров. По его словам, именно в этих целях начиная с 2008 года осуществляется приведение к стандартам НАТО ряда военных объектов на территории стран Балтии, Польши, Румынии и Болгарии.