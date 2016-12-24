Генсек ЛАГ прокомментировал резолюцию СБ ООН по израильским поселениям

КАИР, 24 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Одобренная в пятницу резолюция Совета безопасности ООН подтверждает, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях является незаконной, как и все попытки израильских властей "навязать эти поселения как свершившейся факт", заявил в субботу генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.
"Резолюция вновь подтверждает незаконность поселенческой деятельности, а также различных действий израильских властей, направленных на навязывание этих поселений как свершившегося факта", — заявил Абуль Гейт.
Генсек панарабской организации также выразил надежду, что голосование в СБ ООН даст "сильный импульс для активизации контактов, направленных на побуждение Израиля к выполнению не только этой резолюции, но и других решений международного сообщества, направленных на прекращение израильской оккупации и достижение справедливого и всеобъемлющего решения палестинской проблемы".