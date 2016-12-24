В Тунисе задержали людей, связанных с подозреваемым в теракте в Берлине
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Тунисе задержали трех человек, предположительно, связанных с подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анисом Амри, среди них есть его племянник, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.
"Двадцать третьего декабря была разоблачена террористическая ячейка из трех членов от 18 до 27 лет, действовавшая между Фушаной и Уеслатией в провинции Кейруан и связанная с террористом Анисом аль-Амри, совершившим теракт в Берлине", — говорится в сообщении МВД Туниса.
"Было установлено, что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с ним через Telegram", — отмечается в сообщении.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.
Ситуация на месте теракта в Берлине
Жители Берлина приходят к месту теракта, где накануне на рождественском базаре грузовик протаранил толпу людей, чтобы почтить память погибших.
Полицейские недалеко от места теракта в Берлине.
Люди несут к месту трагедии цветы и свечи.
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приехала на площадь Брайтшайдплатц – место, где накануне случилась трагедия. Политик принесла на место теракта цветы.
После 18 часов вечера по местному времени жители Берлина смогут собраться у Бранденбургских ворот.
Перед этим в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма, возле которой произошла трагедия, запланирована памятная служба.
Напомним, что трагедия случилась вечером 19 декабря. Мужчина на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина.
В результате погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.
Власти Германии заявили, что это был теракт.
По данным СМИ, в кабине грузовика находились два человека: один из них погиб, второй был арестован.
По данным Bild, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года.
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине.