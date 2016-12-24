В Тунисе задержали людей, связанных с подозреваемым в теракте в Берлине

Наезд грузовика на толпу в Берлине (235)

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Тунисе задержали трех человек, предположительно, связанных с подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анисом Амри, среди них есть его племянник, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

"Двадцать третьего декабря была разоблачена террористическая ячейка из трех членов от 18 до 27 лет, действовавшая между Фушаной и Уеслатией в провинции Кейруан и связанная с террористом Анисом аль-Амри, совершившим теракт в Берлине", — говорится в сообщении МВД Туниса.

"Было установлено, что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с ним через Telegram", — отмечается в сообщении.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.