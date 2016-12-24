В Москве готовы принять руководителей Израиля и Палестины для переговоров

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россия сохраняет готовность принять в Москве руководителей Израиля и Палестины для переговоров, говорится в сообщении МИД РФ.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двухгосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами.

"Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины. Надеемся, что нацеленность сторон на конструктивное взаимодействие и продвижение в ближневосточном урегулировании возобладает уже в ближайшем будущем", — говорится в сообщении МИД РФ.

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять.

Как отметили в МИД РФ, документ по данному вопросу одобрен в СБ ООН впервые за последние восемь лет. "Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", — говорится в сообщении МИД.

В этом плане, указали в российском внешнеполитическом ведомстве, позиция России остается последовательной.

"Вместе с тем в процессе консультаций в Совете Безопасности ООН мы исходили из того, что наибольший положительный эффект от принятия резолюции по этому острейшему вопросу международной повестки дня мог бы быть достигнут в случае обеспечения ее консенсусной поддержки. Такого необходимого консенсуса можно было бы добиться путем более тщательной и, соответственно, требующей больше времени работы, без поспешности, которая не идет на пользу дела. Именно этой линии мы придерживались в контактах с нашими партнерами по СБ ООН", — говорится документе.