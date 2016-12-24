Демократическую партию Молдавии возглавил бизнесмен Плахотнюк

КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк избран в субботу председателем проевропейской Демократической партии республики на восьмом съезде политической силы, передает корреспондент РИА Новости.

Его кандидатуру поддержало большинство делегатов съезда. Ранее Плахотнюк занимал пост вице-председателя партии, а руководил ей в течение последних семи лет Мариан Лупу. Местная пресса и представители оппозиции называют Плахотнюка "олигархом" и "серым кардиналом молдавской политики".

Выступая перед делегатами съезда, Плахотнюк отметил ответственность, которая на него возлагается на посту лидера Демпартии.

"Цель ясна. У нас самая сильная команда и самые сильные организации в районах. Мы добьемся всех поставленных задач. После праздников мы начинаем нашу активную политическую, парламентскую и правительственную деятельность", — сказал Плахотнюк.