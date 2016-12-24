МИД России: принятие Польшей поправок о коммунизме осложнит отношения

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Новые поправки в законодательство Польши приведут к массовому истреблению советских и российских памятников, это может еще больше осложнить отношения Москвы и Варшавы, говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД также сообщили, что по распоряжению администрации польского города Ланьцут (Подкарпатское воеводство) на днях начался демонтаж Памятника благодарности, установленного в свое время в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации.

"Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркивают, что речь идет об очередном акте демонстративного цинизма.

"Польские власти не просто в который раз пренебрегли межгосударственным договором о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 года и межправительственным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года, которые требуют заботиться о памятниках. Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость. Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в том числе девять — на кладбищах", — говорится в документе.