Мэй в рождественской речи призвала британцев к единению после Brexit

ЛОНДОН, 24 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила британцев с наступающим католическим Рождеством и призвала народ к единению после выхода страны из ЕС (Brexit), сообщают СМИ.
Мэй поздравила с праздником всех британцев, пожелав счастья и мира. Особенно премьер-министр выделила тех, кто в праздники находится на рабочем посту. Отдельную поздравительную речь Мэй направила британским военнослужащим, которые в праздничные дни находятся вдалеке от своих близких и семей. Премьер-министр пообещала выполнить свои намерения по обеспечению жильем военных.
"Выходя из ЕС, мы должны использовать эту историческую возможность, чтобы создать новую роль для себя в мире и объединить нашу страну", — сказала она в своей речи.
Также Мэй отметила, что, работая со своими международными партнерами, Британия должна обеспечить рост торговли, благосостояния, а также преодолеть вызовы в области безопасности.