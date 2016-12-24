Мэй в рождественской речи призвала британцев к единению после Brexit

ЛОНДОН, 24 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила британцев с наступающим католическим Рождеством и призвала народ к единению после выхода страны из ЕС (Brexit), сообщают СМИ.

В своей первой рождественской речи на посту премьер-министра Мэй, которая является дочерью викария, отметила значение праздника рождения Христа для христианства — о смысле прощения, веры и любви.

Мэй поздравила с праздником всех британцев, пожелав счастья и мира. Особенно премьер-министр выделила тех, кто в праздники находится на рабочем посту. Отдельную поздравительную речь Мэй направила британским военнослужащим, которые в праздничные дни находятся вдалеке от своих близких и семей. Премьер-министр пообещала выполнить свои намерения по обеспечению жильем военных.

Говоря об историческом для Великобритании событии уходящего года — референдуме по выходу из ЕС, Мэй подчеркнула, что сейчас и в будущем для страны важно сохранять единство.

"Выходя из ЕС, мы должны использовать эту историческую возможность, чтобы создать новую роль для себя в мире и объединить нашу страну", — сказала она в своей речи.

Также Мэй отметила, что, работая со своими международными партнерами, Британия должна обеспечить рост торговли, благосостояния, а также преодолеть вызовы в области безопасности.