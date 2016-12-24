Трамп изменит позицию США по поселениям в Палестине, считают политологи

БЕЙРУТ, 24 дек — РИА Новости. Позиция США в отношении строительства израильских поселений на территории Палестины носит временный характер и не сохранится при президенте Дональде Трампе, считают опрошенные агентством Sputnik арабские эксперты.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять.

"Последняя позиция США в Совбезе ООН никак не повлияет на будущее. США скорее придется пойти на многие уступки, чтобы загладить вину перед Израилем", — считает политолог Рабиа Гасан.

Он также исключил на данном этапе коренные сдвиги в решении палестинской проблемы. По его словам, мировое сообщество сейчас занято другими вопросами, в частности Сирией.

"Без сомнения, новая американская администрация будет работать над укреплением силы Израиля и его обороной, особенно будучи ультра-правой администрацией, как и правительство в Израиле", — отметил член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Али аль-Фейсал.

Член фронта, входящего в состав правящей ООП (Организации освобождения Палестины), добавил, что ставку лучше делать не на США, а на "дружественные страны, такие как Россия и Китай", а также на единство собственного народа.

Трамп, вступающий в должность 20 января, ранее призывал действующую администрацию США во главе с Бараком Обамой наложить вето на резолюцию. После ее принятия будущий президент заявил, что с его приходом "в отношении ООН все поменяется".