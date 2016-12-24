Олланд рассказал о личном обязательстве по карабахскому урегулированию

БАКУ, 24 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Франции Франсуа Олланд в своем послании азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения заявил, что у него имеется личное обязательство по карабахскому урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает в субботу 55-летний юбилей. Ранее Алиеву позвонил и президент РФ Владимир Путин.

"Уважаемый господин президент, передаю самые искренние поздравления по случаю дня рождения, желаю крепкого здоровья и успехов в высокой государственной деятельности. Пользуясь этой благоприятной возможностью, рад подчеркнуть важность наших углубляющихся и развивающихся двусторонних связей. Я также рад прекрасным достижениям. Одним из примеров этого является открытие при большой вашей поддержке 15 сентября этого года в Баку французско-азербайджанского университета. В завершение еще раз довожу до вашего внимания наличие обязательства Франции и моего лично в нахождении устойчивого решения путем переговоров нагорно-карабахского конфликта", — цитирует телеграмму пресс- служба Алиева.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>