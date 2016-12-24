На Филиппинах начали эвакуацию жителей из-за приближения тайфуна "Нок-тен"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Филиппин в субботу начали эвакуацию тысяч жителей прибрежных деревень в центральном регионе страны в связи с приближением тайфуна "Нок-тен" (Nock-ten), который также известен среди местных под названием "Нина", передает агентство Рейтер.

В результате тайфуна, категория которого оценивается как четвертая, в некоторых районах страны могут произойти оползни и наводнения. Также ожидаются сильные ветры, дождь и штормовые волны.

"Семьи, проживающие на побережье в провинции Албай, начали покидать территорию для перемещения на более безопасную и высокую местность", — приводит агентство слова представителя национального управления по чрезвычайным ситуациям Мины Марасиган (Mina Marasigan). Она добавила, что жителей провинций Южный Камаринес и Северный Камаринес также призвали переместиться в безопасные места.

В центральной и северо-восточной частях страны отменен ряд авиарейсов. По словам Марасиган, власти объявили угрозу тайфуна в девяти провинциях на восточном побережье. Из соображений безопасности там также временно приостановлено воздушное, морское и железнодорожное движение.

Аварийные службы находятся в состоянии готовности для расчистки дорог от завалов или восстановления электроэнергии. Эвакуация людей проходит при поддержке со стороны военных.