СМИ: Ле Пен обогнала Фийона по популярности среди французов

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заняла 37-ю строчку в рейтинге популярности среди французов, обогнав, таким образом, экс-премьера Франции Франсуа Фийона, занявшего 42-ю позицию, сообщает газета Journal du Dimanche.

Дважды в год издание проводит опрос среди жителей Франции об их "любимых личностях". В опубликованный в воскресенье рейтинг топ-50 вошли также актеры Дени Бун, Софи Марсо и Жан Рено.

Лидером опроса стал актер Омар Си, получивший премию "Сезар" за лучшую мужскую роль в фильме 1+1 (Неприкасаемые).

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.