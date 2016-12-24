На ряд фильтровальных станций Донбасса остановлена подача воды

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция и насосные станции канала "Северский Донец-Донбасс" обесточены в результате обстрела, остановлена или сокращена подача воды на восемь фильтровальных станций Донбасса, сообщили в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

Канал "Северский Донец-Донбасс" обеспечивает водоснабжение около 500 тысяч жителей Донбасса. За время конфликта в регионе он неоднократно подвергался обстрелам.

"Двадцать третьего декабря в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция, повреждены линии электропередачи в районе поселка Майорск, от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала "Северский Донец-Донбасс". В настоящее время на третьем подъеме канала СДД от резервного электрического ввода в работе находится один насосный агрегат", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По ее данным, полностью прекращена подача воды на три фильтровальные станции, которые обеспечивают водоснабжение шести населенных пунктов Донбасса. На 50% сокращена подача воды на две Енакиевские, Верхнекальмиусскую, Красноармейскую, Великоанадольскую фильтровальные станции.

"Водоснабжение населенных пунктов будет осуществляться из резервных водохранилищ. Энергетики "ДТЭК Донецкоблэнерго" ведут переговоры о получении допуска для выполнения ремонтных работ на поврежденных объектах", — добавили в компании.

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