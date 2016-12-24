Власти Рима запретили грузовикам въезд в центр из-за угрозы терроризма
РИМ, 24 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти итальянской столицы приняли решение запретить въезд фур и грузовиков в центр города в праздничные дни в связи с возросшей террористической угрозой.
Запрет касается всех грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и будет действовать в рождественские и новогодние праздники, а также 6 января 2017 года, когда католики отметят Богоявление. В распоряжении столичной мэрии указывается, что въезд в центральную часть Рима в эти дни будет разрешен только грузовикам, транспортирующим лекарства, скоропортящиеся пищевые продукты, а также газеты, журналы и почтовые отправления.
В документе обращается внимание на необходимость обеспечения максимально высокого уровня безопасности граждан со стороны всех муниципальных служб и учреждений в тесном сотрудничестве с национальными правоохранительными органами.
В Италии в понедельник вечером были усилены меры безопасности в связи с трагедией в центре Берлина, где грузовик протаранил рождественский базар, в результате чего 12 человек погибли и 48 были госпитализированы. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в общеевропейский розыск и в ночь на пятницу был ликвидирован итальянскими полицейскими близ Милана.
Повышенные меры безопасности в связи с террористической угрозой действуют на Апеннинах уже долгое время. Впервые они были серьезно усилены после терактов в Париже в ноябре прошлого года.
Грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. Фото с места трагедии
По меньшей мере 12 человек погибли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург, где в толпу врезался грузовик.
Ранее полиция сообщила, что следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно.
Ранения получили 48 человек.
На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей.
Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. Для пострадавших была разбита большая белая палатка, там раненым оказывали первую помощь.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем.
Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.
Власти сообщают, что среди пострадавших много туристов, их гражданство еще устанавливается. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших в происшествии россиянах и остается в тесном контакте с полицией.
У грузовика были польские номера. По данным берлинской полиции, машину могли украсть на стройке в Польше. Польский владелец грузовика рассказал, что днем водитель машины позвонил ему и сообщил, что "находится в районе, большинство жителей которого — мусульмане", а вскоре связь пропала.
Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.
Грузовик давил людей на участке около 50 метров, переворачивал павильоны и рушил прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился.
Берлинцы несут на место трагедии цветы и свечи.
Полиция и спасатели на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Свечи на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
После произошедшего полиция Берлина призвала жителей и гостей города не выходить на улицу. Однако затем правоохранители сообщили, что угрозы в центре столицы нет.