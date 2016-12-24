Железняк рассказал, к чему приведет расширение "закона Магнитского"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Решение президента США Барака Обамы о распространении так называемого "закона Магнитского" в отношении всего мира может загнать в тупик отношения Вашингтона со всеми странами, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Согласно подписанному документу, президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за "внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране". Также речь идет о причастности к коррупции, хищениям и другим правонарушениям. Санкции предусматривают, в частности, блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США. Кроме того, лица, подпадающие под данный закон, не смогут получить американскую визу.

"Болезненные амбиции политического неудачника, с параноидальным упорством навязывающего мировой общественности идею об исключительности американской нации и безупречности американской демократии способны загнать в тупик отношения США со всеми странами", — цитирует Железняка пресс-служба.

По мнению депутата, администрация Вашингтона хочет любой ценой оставить о себе след в истории, и очевидно, "что Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах, как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома".

"Остается надеяться, что новый президент США будет руководствоваться в своей внешней и внутренней политике здравым смыслом, ставя во главу угла решение внутренних вопросов Америки и реальных интересов американцев, выстраивая конструктивные, деловые отношения с другими странами", — добавил парламентарий.

Действие введенной Обамой нормы закона распространяется на 6 лет, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США.

Закон является развитием так называемого "акта Магнитского", принятого в США 14 декабря 2012 года. Он вводил санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшемся в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.