Число японцев, которые считают отношения с Россией хорошими, выросло

ТОКИО, 24 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Число японцев, которые считают, что отношения, которые связывают Японию и Россию, являются хорошими, выросло на 6 процентных пунктов по сравнению с результатами предыдущего опроса, такие данные стали известны в ходе проведенного правительством опроса общественного мнения о внешней политике.
Сейчас число тех, кто положительно оценивает отношения двух стран, составляет 27,8%, приводит данные опроса телекомпания NHK
. Это на 6 процентных пунктов больше, чем в предыдущем опросе, который проводился в январе. Не считают отношения с Россией хорошими 65,2%, это на 5,8 процентных пункта меньше, чем в прошлый раз.
"То, что в условиях, когда Япония и Россия наращивают активный диалог на различных уровнях, удалось получить одобрительную оценку отношений двух стран по результатам опроса, должно еще больше подтолкнуть дипломатические усилия двух стран", — приводит телекомпания комментарий МИД Японии.
Отношения с США считают хорошими 87,1% опрошенных, японцев 9,8% так не считают. Изменений по сравнению с январским опросом нет. Отношения Японии с Китаем хорошими считают 12,3%, это на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе. Отношения с Южной Кореей положительно оценивают 29,2% — на 6,5 процентных пункта больше, чем в январе.
Опрос проводился в октябре-ноябре среди 3 тысяч человек.
Впервые за 11 лет: Встреча Путина с премьер-министром Японии в Нагато
Президента России Владимир Путин в аэропорту Ямагути-Убе встречал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
Затем Владимир Путин направился в Нагато в резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Утром 16 декабря Путину предстоит перелет оттуда в Токио, где переговоры на высшем уровне продолжатся в резиденции премьер-министра в формате рабочего завтрака.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с Владимиром Путиным выразил надежду, что главе российского государства в ходе визита в Японию удастся насладиться природой и национальной кухней.
В начале встречи Абэ отметил, что рад принимать Путина в Нагато, учитывая, что Путин посетил Японию впервые за 11 лет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ожидании прибытия российского президента Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой Акиэ Абэ во время встречи в городе Нагато.
Российский лидер поблагодарил японского премьера за предложение отдохнуть в источниках и в шутку заметил, что "лучше сильно не уставать".
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за его усилия, благодаря которым в двусторонних отношениях наметился сдвиг, и выразил надежду, что двухдневные переговоры внесут вклад в развитие российско-японских связей.
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласились по поводу необходимости возобновления контактов двух стран по военной линии, в том числе, в формате "2+2" (главы МИД и министерств обороны), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.