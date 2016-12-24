Число японцев, которые считают отношения с Россией хорошими, выросло

ТОКИО, 24 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Число японцев, которые считают, что отношения, которые связывают Японию и Россию, являются хорошими, выросло на 6 процентных пунктов по сравнению с результатами предыдущего опроса, такие данные стали известны в ходе проведенного правительством опроса общественного мнения о внешней политике.

Сейчас число тех, кто положительно оценивает отношения двух стран, составляет 27,8%, приводит данные опроса телекомпания NHK . Это на 6 процентных пунктов больше, чем в предыдущем опросе, который проводился в январе. Не считают отношения с Россией хорошими 65,2%, это на 5,8 процентных пункта меньше, чем в прошлый раз.

"То, что в условиях, когда Япония и Россия наращивают активный диалог на различных уровнях, удалось получить одобрительную оценку отношений двух стран по результатам опроса, должно еще больше подтолкнуть дипломатические усилия двух стран", — приводит телекомпания комментарий МИД Японии.

Отношения с США считают хорошими 87,1% опрошенных, японцев 9,8% так не считают. Изменений по сравнению с январским опросом нет. Отношения Японии с Китаем хорошими считают 12,3%, это на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе. Отношения с Южной Кореей положительно оценивают 29,2% — на 6,5 процентных пункта больше, чем в январе.

Опрос проводился в октябре-ноябре среди 3 тысяч человек.