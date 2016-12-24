Франция выделила Узбекистану средства на модернизацию системы отходов

ТАШКЕНТ, 24 дек – РИА Новости. Французское агентство развития (ФАР) подписало с правительством Узбекистана кредитное соглашение в размере 23,5 миллиона долларов на модернизацию системы отходов в Самарканде, сообщает посольство Франции в республике.

"Французское агентство развития (ФАР) подписало с Республикой Узбекистан кредитное соглашение на сумму 23,5 миллиона евро в рамках финансирования проекта по модернизации управления твердыми бытовыми отходами в Самарканде", — говорится в сообщении. Соглашение подписали министр финансов Узбекистана Батыра Ходжаев и начальник управления азиатских стран ФАР Паскаль Пако.

По данным дипмиссии, проект предполагает строительство и ремонт 200 пунктов сбора мусора, приобретение 70 мусоросборочных машин, строительство центра по сортировке твердых бытовых отходов и центра по их захоронению, а также установку по переработке выделяемого на свалке биогаза, которую будут использовать как биореактор.

Проект будет также профинансирован за счет кредита Инвестиционного фонда Евросоюза для стран Центральной Азии (IFCA) в размере 8 миллионов евро.

Это первый проект ФАР в Узбекистане, осуществляемый в тесной связи с ЕС, после того как 8 декабря правительства Узбекистана и Франции подписали соглашение об учреждении и деятельности агентства в этой центральноазиатской республике, уточняет французское посольство.

ФАР — агентство правительства Франции, созданное в 1941 году, финансирует проекты и программы в более чем 70 развивающихся странах. В 2015 году агентство выделило более 8 миллиардов евро на поддержку развития своей деятельности во всех странах.