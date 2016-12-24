Жертвами взрыва на заводе фейерверков в Китае стали не менее двух человек

ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости, Иван Булатов. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на заводе по производству фейерверков и петард в китайской провинции Хэбэй, сообщает Национальное радио Китая (CNR).

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в субботу около 13.00 по местному времени (8.00 мск) на заводе районе Фэнжунь в городском округе Таншань.

В настоящий момент на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели обнаружили тела двух погибших.

Согласно данным предварительного расследования, взрыв прогремел на подпольном частном заводе. Причина взрыва выясняется.