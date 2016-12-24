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В мире

Марин Ле Пен высказалась за выход Франции из НАТО и ЕС

11:3024.12.2016
(обновлено: 12:41 24.12.2016)
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Французский политик Мари Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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АФИНЫ, 24 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер "Национального фронта" Франции Мари Ле Пен заявила, что страна должна выйти из НАТО и Евросоюза, а зону евро покинуть одновременно с другими государствами.

Франсуа Фийон и Ален Жюппе во время телевизионных дебатов в Париже
© REUTERS/ Eric Feferberg/Pool
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"Frexit будет частью моей политики", — заявила политик в интервью греческой газете "Кирьякатики Димократия", подтвердив планы участвовать в президентских выборах.

Президентские выборы во Франции будут проходить в апреле и мае 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на пост президента.

По ее мнению, когда Франция выйдет из ЕС и зоны евро, то же самое должны сделать Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр. "Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их", — сказала она.

Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции. Архив
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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"Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны. Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро", — сказала лидер "Национального фронта" и кандидат на президентских выборах во Франции.

Политик отметила, что евро не просто валюта, а инструмент шантажа. "Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее. В Британии, когда был создан финансовый кризис, приступили к девальвации фунта стерлингов и вскоре снова начался экономический рост", — сказала Ле Пен.

Она считает, что Евросоюз должен стать свободной конфедерацией государств, уважающей национальный суверенитет, а Международный валютный фонд должен быть ликвидирован.

Ле Пен заявила, что если станет президентом, то Франция не останется в НАТО, поскольку эта организация больше не нужна. "Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе", — заявила политик.

Она сказала также, что уважает президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

Говоря о Греции, Ле Пен заявила, что выдаваемые стране кредиты идут не обществу, а французским и немецким банкам. Она обвинила правящую партию СИРИЗА в предательстве Греции.

"Демократия родилась в Греции и не должна умереть в Греции. СИРИЗА предала свою страну. В то время как люди голосовали на референдуме "Нет", она поддалась шантажу и подписала условия Евросоюза", — считает она.

Политик вновь заявила о намерении положить конец неконтролируемой миграции. "Я повторяю свое обещание дать Франции полный контроль над ее национальными границами и положить конец договору Шенгенской зоны. Миф об общем свободном передвижении в Европе должен быть похоронен", — уверена Ле Пен.

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